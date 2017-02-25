中職聯隊最年輕 林承飛嘗試新打擊動作
年僅19歲的Lamigo桃猿內野手林承飛，今年入選中職聯隊，將與老大哥們一起前往日本福岡，與日本經典賽代表隊對抗，他表示，非常興奮，會藉由這個難得的機會，好好學習好的東西。
林承飛為這次中職聯隊陣中最年輕的入選選手，將與日本國家隊對決，他指出，日本國家隊的投手，一定都丟得很好，不會特別想對誰，感覺對誰都可以學到很多新東西。
針對目前調整狀態，林承飛說，目前身體狀況應該已經來到7到8成，已經是可以實戰比賽的狀態，春訓期間也針對自己去年的缺點，進行許多改正以及補強，希望能夠收到好效果。
他也提到，因為去年球季有些球沒辦法好好把握，所以今年也針對打擊動作進行修正，減少多餘的準備動作，目前正在適應當中，去日本也會好好藉此機會嘗試看看。
(中時電子報)
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