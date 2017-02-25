哈瑪星「春天市集」 為生態交通全球盛典暖身
生態交通全球盛典10月將在哈瑪星登場，高巿府交通局選在25、26日兩天在當地舉辦「春天市集」，2天估計吸引6萬人到此一遊。
市集找來小朋友最喜歡的免費大型氣墊樂園，為呼應生態交通全球盛典的低碳主題，另安排電動機車體驗，並有電動接駁車在高捷西子灣站接駁，民眾只要持一卡通搭捷運、公車，還可兌換限量福袋。
今天哈瑪星在地店家祭出多種商品買1送1的聯合優惠券，讓民眾逛得不亦樂乎，因為適逢連續假期，交通局預估2天活動將吸引6萬人。
(中時)
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