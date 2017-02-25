機捷A8站漏水 桃捷要求高鐵局進行全面檢查

我要評比

機場捷運A8長庚醫院站傳出漏水，由於仍在民眾試乘階段，桃捷公司表示，下午4時試營運時間結束後，即關閉A8長庚醫院站站體，向高鐵局反映，並要求高鐵局進行全面檢查與維修。

桃捷董事長劉坤億表示，當初高鐵局以綠建築設計，考量採光，對下雨可能漏水沒特別加強，已經將情況反映給高鐵局，也會與高鐵局組成專案，進行全部站體檢視。

不過機捷將在3月2日通車，發生這樣的情況，民眾認為要趕快檢查設施，不要影響安全。

(中時)