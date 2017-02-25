樂來越愛你試鏡戲 眾星憶當年變態怪事

有望成為奧斯卡大贏家的電影「樂來越愛你」（La La Land）中，女主角試鏡戲讓不少演員心有戚戚焉，憶起昔日難以忍受的試鏡經驗，甚至是變態怪事。

「樂來越愛你」女主角艾瑪史東（Emma Stone）回想自己剛進演藝圈的經歷，與電影中試鏡不順的情景相呼應。

根據法新社，她告訴雜誌「綜藝」（Variety），試鏡主持人「會抬頭看我，接著看回他們的紙，之後再也不看我一眼。我記得感覺非常無關緊要。我幾乎寧願大家對我大小聲。」

所有想在好萊塢大放異彩的年輕演員，恐怕必須忍受類似的情況。

「黑魔女：沉睡魔咒」（Maleficent）中的18歲女星艾兒芬妮（Elle Fanning）1月在日舞影展（Sundance Film Festival）上回憶說：「我超討厭試鏡…我會很緊張，我以前還吐過。」

「不過我曾在試鏡中昏倒，應該是累到昏倒。我當時年紀很小，12歲或可能更小，9歲吧。」

參與動畫電影「動物方城市」（Zootopia）配音的珍妮史雷（Jenny Slate）也在日舞影展上想起有次試鏡時，她得假裝舔馬桶，同時眼睛要一直看鏡頭。

HBO影集「西方極樂園 」（Westworld）女星譚蒂紐頓（Thandie Newton）告訴W雜誌，在她還是菜鳥演員時，曾有導演「將鏡頭往上拍我裙子，要我自摸（胸部），想像男人在跟我做愛」。

這名44歲女星覺得很「怪」，但也默默照做，因為現場還有1名女性選角導演。數年後，她發現導演還留著影片，甚至會放給朋友看。

26歲紐約演員亞歷山大（Drew Scott Alexander）認為，選角導演時常「10秒後」就會知道應試者是否適合參與演出，而這可能與試鏡品質無關。

他告訴法新社：「太高或太矮，髮色不對…我知道這會影響後，我往往會安慰自己這不是針對我個人。」

協助「樂來越愛你」招募演員的公司Aquila/Wood Casting人員表示，有時一天看40個演員，參與製作的導演確實有些緊急電子郵件要回，應試者可能會以為導演沒興趣，但其實導演不是故意沒禮貌。

他們也表示，公司內部有規定，即使應試者當下的詮釋不是最搶眼，他們也不會馬上刷掉人選，如果看到對方有熱情，就會考慮給予機會，但也希望應試者不要都沒準備就上場。（譯者：中央社盧映孜）1060225

(中央社)