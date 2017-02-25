澎坊辦捐血活動 為血庫募3萬CC
天氣冷颼颼，民眾捐血熱情不減，澎坊免稅店今天舉辦捐血活動，馬公捐血站吸引大批的軍民挽袖捐血，為血庫共募得近3萬CC的鮮血。
澎坊免稅商店的捐血活動，今年邁入第7年，每年前往捐血的民眾，持續的增加，為每位參加捐血者，準備了時尚子母包、防水後背包及精美後背包等紀念品。
今天是二二八連續假期開始，澎坊免稅店在馬公捐血站舉辦年度捐血公益活動，雖然天氣寒冷，但捐血站一大早即湧入眾多的軍民前來挽袖捐血，捐血中心統計捐血人數突破百人，還有攜家帶眷一起來挽袖捐熱血，為血庫共募得近3萬CC的愛心。
澎坊免稅商店今年是連續第七年與馬公捐血站合作舉辦捐血活動，每年都吸引百餘位鄉親參加，獻出滿滿的熱血與愛心，加上來捐血就可兌換精美好禮，人數年年提升，已成為澎湖地區固定的公益愛心盛會。
澎坊經理楊智超表示，澎坊深耕在地，每年配合節慶，舉辦超過10場的公益活動，場次年年攀升，透過各種公益活動來協助弱勢，關懷獨居老人等單位，今天辦理年度公益首次的捐血活動，感謝有這麼的軍民來挽袖捐血，為血庫募集3萬西西的鮮血。1060225
(中央社)
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