謝志偉：德國與國際社會應重新檢視一中政策

駐德代表謝志偉表示，台灣作為亞洲及華人文化圈的民主典範，應獲得更好的待遇，包括德國及國際社會都應重新檢視一中政策。

謝志偉今天表示，國際社會採行「一中政策」約50年，現在應該重新檢視，國際沒權力要求台灣人民遵從獨裁時代毛蔣之間鬥爭的結果。

謝志偉近日與薩克森邦議會議長羅斯勒（Dr. Matthias Rosler）會晤，羅斯勒表示曾在2010年訪台，他盛讚台灣民主發展及致力中華文化傳承努力。

謝志偉向羅斯勒說明，中華文化在中國歷經文革摧殘，喪失殆盡，在台灣則經數十年持續保存並加以發揚光大。

謝志偉強調，解嚴後，台灣施行民主政治並成為東亞地區民主典範，因此台灣民主運作制度不應成為中國在國際打壓藉口，所謂「一中政策」已採行約50年，現在應是國際社會重新檢視的時候。

謝志偉對中央社記者進一步解釋，所謂「一中政策」是傳統聯合國的作法，只承認一個中國，但在聯合國2758號決議並未提及「台灣」，中國壯大之後提出「一中原則」，說世上只有一個中國而台灣是中國的一部份，並要求各國承認。

他以自身工作經驗指出，各國例如德國通常對「台灣是中國的一部份」模糊處理，不與台灣建交但派外交人員駐台，也讓台灣派外交人員駐德，可是中國不滿意，不時要求德國拒絕台灣官員訪問德國。

他強調，不管「一中政策」怎麼被定義，國際社會沒權力要求解嚴後的台灣人民去遵從獨裁時代完全沒有民意基礎的毛蔣之間鬥爭結果。因此，台灣人與國共之間的「一中」無涉。這是「台灣是台灣，中國是中國」認知基礎，是「人權、民主」超越「國族、獨裁」的所在。1060225

(中央社)