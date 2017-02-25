將與日本隊交手 中職情蒐不馬虎

中職聯隊昨晚針對日本隊情蒐開會討論。(中職提供)

中職聯隊將在2月28日與3月1日在福岡巨蛋，與日本經典賽代表隊進行兩場交流對抗賽，今中職聯隊也來到桃園棒球場進行赴日前的最後調整，昨晚全隊與聯盟情蒐小組也進行開會討論，總教練洪一中表示，很感謝這次中職的情蒐資料，相當完整。

雖然中職日職對抗賽僅是交流賽性質，但中職絲毫不馬虎，針對日本隊所有選手近幾年出賽紀錄，以及去年強化試合的比賽，進行統整，昨進行情蒐會議，聯盟專人特別報告每一位日本隊的球員的優劣勢，另教練團與選手們都感到相當滿意。

洪總說，中職這次情蒐真的做得很不錯，不過日本許多強打者，包含山田哲人、筒香嘉智等人，打擊熱區都相當大，弱點都幾乎只有一小點，真的也要投手們投得進去，而且還有球質夠強，才有辦法順利壓制。

中職這次也將各情蒐影片上傳雲端，供所有球員與教練團能夠下載，洪總表示，台灣真的有慢慢在進步，日本在這方面的真的很細膩，台灣還是有很多需要學習的地方。

(中時電子報)