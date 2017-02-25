范瑋琪求陳建州「絕不能離婚」 主因讓人驚呆

范范、黑人6年前結婚，育有二子。（圖／取自范范 范瑋琪臉書）

范范今出席彩妝活動。（圖／粘耿豪攝）

范瑋琪（范范）近日忙準備巡迴演唱會，今(25日)日稍早她出席彩妝活動，談到開唱準備進度，她回應最近為此訂製個人化的麥克風跟耳麥，要價約台幣6位數，笑稱要訂這份禮物得要專程跟陳建州（黑人）請款，還對老公說：「我名下什麼財產都沒有，你一定不能跟我離婚！」笑翻眾人

范范2011年與交往10年的黑人結婚，兩人前年如願生下雙胞胎兒子飛飛、翔翔，有子萬事足的范范去年初與唱片公司約滿後，透露想將心力暫時放回小孩身上，讓粉絲一度以為她要引退，幸好她沒讓歌迷等太久，下月便將舉行最新巡演。

今范范現身，被問何時唱回台北小巨蛋？她語帶保留說應該是11月，但因為場地難申請，所以不敢肯定，她為這回登台訂製專屬耳機、耳麥，卻必須要請黑人買單，只因名下沒財產，笑說自己沒錢超級窮，更威脅黑人說：「不能跟我離婚！」

(中時電子報)