南投洪建信師生油畫聯展 嘉賓如雲
「四季吟─洪建信師生油畫聯展」25在南投縣文化局開幕，作品包羅萬象，題材涵蓋風景、人物及花卉，展期至3月8日止。開幕活動嘉賓如雲、會場聚集200多人，縣長林明溱、文化局長林榮森及縣議員賴燕雪、游宏達都到場。
林明溱表示，南投縣傑出藝術人才多！洪建信除了自身創作豐富外，也樂於指導栽培學生，學生們在他用心指導下，畫出一幅幅精彩的畫作，相信未來南投在藝術家傳承下，有更多人才願意投入藝術創作，進而帶動文化水準的提昇。
洪建信說，聯展共有90餘幅畫作，學員經過2年多的學習，作品表現穩健、成熟，內容有四季風光、鄉土民情、人物寫實等，風格多樣，用色豐富、大膽，值得大家細細品味欣賞。
洪建信出生於彰化農村，自小在鄉村長大，對農村生活深具情感，畫作以農村景象、人物體驗為主，師承名畫家王守英，擅長水彩、油畫、多媒體題材，畫風清新，以自然寫實為主， 2001年及2004年曾榮獲兒童幼兒美術教育金像獎。
他對於農村景象回憶及大自然風光的描繪細膩，用色鮮豔，深獲各界好評，並曾任南投社區大學美術老師。
這次展出成員，另有魏增杉、紀萬金、鄭明瑜、劉爐香、羅麗君、劉月桂、鄭惠娟、陳文年、謝美玲及謝欣諭等。
(中時)
關鍵字：洪建信師生油畫聯展
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