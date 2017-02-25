二二八70週年 台南湯德章紀念展開幕
(中央社記者張榮祥台南 25 日電）二二八事件今年 70週年，「亂世英魂‧湯德章律師紀念展」今天在台南市愛國婦人館開幕，見證當時受難者湯德章 40 年的生命歷程。
湯德章在二二八事件時，被押往現今國立台灣文學館前的「湯德章紀念公園」（日據大正公園，後改名為民生綠園）槍決，台南市政府將 3 月 13 日湯德章被槍決這一天，訂為「台南市正義與勇氣紀念日」。
台南市長賴清德今天主持「亂世英魂‧湯德章律師紀念展」開幕，他表示，舉辦紀念展最主要的目的，是希望社會可以和解，不要引起族群對立。
賴清德說，在那個年代，犧牲者包括剛從中國大陸來的人，幾乎每一個族群都有受害者；現在的人應坦然面對 70 年前發生的事件，讓社會理解歷史真相，繼續向前走。
「亂世英魂．湯德章律師紀念展」場地在中西區的愛國婦人館，這裡在戰後曾是台南市南區公所辦公室，湯德章是第一任區長，1945 年 12 月 1 日上任，1946年 7 月 1 日辭職，是湯德章任職國民政府公務員的唯一經歷。
「亂世英魂．湯德章律師紀念展」 3 月 5 日閉幕，紀念活動有展覽、講座和湯德章律師生命史導覽，展示老照片、文史資料，見證湯德章從出生、奮鬥成長至二二八事件犧牲的一生。1060225
(中央社)
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