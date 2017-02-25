意外 辛巴威強人總統穆加比崇拜川普

我要評比

非洲辛巴威強人總統穆加比21日在歡度93歲生日宴會上公開表示，十分樂意給美國新任總統川普一點時間，重新思考美國對辛巴威的制裁，充分展現對川普不可思議的崇拜。

南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）日前引述穆加比（Robert Mugabe）報導指出，美國前任總統歐巴馬的傲慢造成辛巴威仍處於被制裁的狀況。

2001年美國國會通過「辛巴威民主和憲法復甦法案」（Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act），有效禁止穆加比及其盟友前往美國。至於與其政權掛鉤的企業集團也受到相關制裁。

自1980年即大權在握的穆加比不久前公開聲稱，將於2018年繼續參與總統大選，回應人民對他的愛戴。

報導引述穆加比說：「給他 （指川普）時間，川普可以重新檢視對辛巴威的制裁。」

他又說：「我們目前受到的待遇並非出自川普，而是歐巴馬。」

穆加比表示，他同意川普的「美國是為美國人」說法，它也可以改為「辛巴威是為辛巴威人」，充分顯現對川普不可思議的崇拜。1060225

(中央社)