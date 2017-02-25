「黑星紫金牛」果實熟了！五彩繽紛如寶石
春節前夕，有民眾在日月潭水社大山發現上百棵結有纍纍果實的灌木，經生態專家確認是名為「黑星紫金牛」的本土原生植物；時過1個月，這些綠色的果實逐漸成熟，呈現五彩繽紛，像一顆顆不同顏色的果實。
同樣都領有農委會特生中心正式授證的生態導覽老師蘇健輝、日月潭生態解說員葉建興都說，黑星紫金牛屬紫金牛亞科植物，類似品種另包括玉山紫金牛、硃砂根，以及來自蘭嶼或綠島的春不老等；它們都是很棒的園藝植物。
蘇健輝說，紫金牛亞科植物在日月潭一帶被統稱「山柑仔」，果熟後常被嘴饞的山童摘食，味澀帶甜，是很多人的共同回憶。
台灣山區除分布有黑星紫金牛之外，另有玉山紫金牛、硃砂根、百兩金、小葉樹杞等近20種，成熟果色多數是紅的，但也有部分呈現深紫。其中黑星紫金牛的果實，在冬季會從綠色轉黃、橙、紅及紫黑色，山林中顯得亮眼。
相較於其他同科植物，日月潭山區出現的黑星紫金牛果柄長、果量熱鬧壯觀，相當美麗。
(中時)
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