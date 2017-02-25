水費低遭疑沒住選區 美候選人資格取消
參加美國賓州眾議會議員補選的民主黨候選人拉米雷斯，如今競選計畫泡湯，原因之一是他在宣稱的住家用水太少，遭懷疑不住在選區內而被取消資格。
美聯社報導，1名州法官昨天將拉米雷斯（Frederick Ramirez）的名字從費城一席州眾議員開放選舉的選票中剔除。
法官發現，拉米雷斯所聲稱的住家水電用量都很少，顯示他實際上並未住在該選區。
根據證詞，過去11個月，他的帳單帳單用水量約3000加侖，相當於每天平均使用不到兩次沖水馬桶。
他的律師說，拉米雷斯的帳單數字低，有幾個月還是零，那是因帳單計算方法的誤導。
鄰居則作證，他們從未在附近看過拉米雷斯，此外臥室的燈也總是亮著，而且從沒見過這家人將垃圾桶拿出來到路邊等待傾倒。
州法官柯威（Anne Covey）在判決書寫著：「事實是牆上沒有任何照片或圖片，加上他女兒房間仍舊裝潢成嬰兒房，更加顯示這名候選人並未居住在此（住宅），而僅是把它當成他在附近開業的診所工作時，一處方便停留的地點。」
民主黨州眾議會議員阿科斯達（Leslie Acosta）1月3日辭職以來，她的選區席次就懸缺至今。阿科斯達去年11月競選連任成功，在此之前約兩個月，她向一名聯邦法官祕密認罪的洗錢案被公諸於世。（譯者：中央社周慧盈）1060225
(中央社)
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