詹啟賢：年輕人的機會在國民黨

詹啟賢表示，年輕人的機會在國民黨。（楊明峰攝）

國民黨主席參選人詹啟賢25日傍晚出席桃園市楊梅青工會長交接典禮時表示，過去大家認為國民黨對年輕人來說沒有機會，機會都在民進黨，這句話已經過去了，民進黨經幾次政黨輪替，已沒位置可坐，內部都爭得來不及，不可能有位置給新參與的人。真正的機會將是在國民黨，黨內中間階層空缺，只要各位努力，將來將有機會發揮，黨也會給予最大能量。

(中時)