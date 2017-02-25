菲人民力量革命31週年 撕裂對抗中度過

菲律賓今天在支持與反對者對壘叫罵聲中，度過第1次人民力量革命紀念日，顯示在人民革命31週年後，歷史傷口尚未癒合，社會仍在撕裂對抗。

在大馬尼拉郊區的英雄墓園，約500名馬可仕家族支持者在馬可仕墓地前舉辦了1場彌撒，群眾們為馬可仕家族及菲律賓的國家前途祈禱。

不久後，「封鎖馬可仕運動」組織的成員們浩浩蕩蕩前往英雄墓園，抗議前總統馬可仕於去年11月間閃電下葬於英雄墓園。

警方在通往英雄墓園的路上設置路障，阻止這兩組立場對立的人馬相遇，以免發生肢體衝突。

下午，在第1次人民力量發生地「乙沙（EDSA）大道」，天主教組織、青年與學生團體以及左翼激進組織聚集的紀念碑前，試圖「喚醒」新世代民眾對人民革命的意識。

傍晚，在相隔12公里的黎薩公園，一波波人潮開始湧入，他們準備參加「人民支持杜特蒂掃毒、扶貧與肅貪戰爭」祈禱晚會，主辦單位估計將有150萬人參加，包括許多政府機構的公務員。

出席乙沙大道集會的群眾，大致可被認為是馬可仕與現任總統杜特蒂的反對者。相反的，黎薩公園守夜祈禱會的參加者，則是杜特蒂的支持者以及馬可仕的忠誠粉絲。

杜特蒂的父親曾是馬可仕的內閣成員。

1986年2月22日，數百萬菲國民眾在天主教會號召下齊聚乙沙大道，以肉身抵擋坦克和軍隊，並於同月25日不流血推翻了當時統治菲國長達20年的馬可仕，由遇刺參議員艾奎諾的遺孀柯拉蓉繼位，菲律賓歷史稱之為「乙沙人民力量革命」或第1次人民力量革命。

支持者視此為推翻獨裁統治的民主勝利，反對者則認為它是一小撮利益集團慫恿群眾發動、違反民主程序的政變。

馬可仕後來流亡夏威夷，1989年病逝於當地。他的遺體後來低調運回故鄉，並在杜特蒂的准許下，於去年11月18日以迅雷不及掩耳方式下葬於英雄墓園，引發人權受害者撻伐。

部分民眾因革命成功後政府貪腐依舊、國家發展落後，而懷念起馬可仕時期的「榮光」。馬可仕之子小馬可仕去年競選副總統職位，僅以些微票數之差落選。

另方面，艾奎諾三世的支持者則斥杜特蒂為「馬可仕第二」、是逐漸成形的「新獨裁者」。

菲國總統府馬拉坎南宮日前表示，政府今年將低調度過人民力量紀念日，希望各方能癒合歷史傷口，繼續向前邁進。1060225

(中央社)