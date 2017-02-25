交通盛典暖身 春天市集體驗低碳運具
配合生態交通全球盛典今年10月在高雄市哈瑪星舉辦，高市府今天、明天在哈瑪星舉辦「春天市集」，管制燃油汽機車進入，高雄市長陳菊趁機向基層宣導低碳運具的潮流。
「生態交通全球盛典」是一個不使用燃油交通工具運輸體驗，高雄市將在10月舉辦，同時選定哈瑪星地區為示範區，鼓山區有4里將受到影響，為期1個月的時間，將管制燃油交通工具進出，放行電動、捷運輕軌及自行車行駛；不過排除緊急或生活必要的運輸交通。
為讓民眾提前體驗並了解盛典期間的交通管制，交通局舉辦兩天的春天市集，結合文創和農業展示，還有樂團表演，果然人潮湧現，鼓山輪渡站前寸步難行、遊客如織。
春天市集範圍以鼓山輪渡站為主，禁行燃油汽機車進入，許可電動機車和自行車，交通局同時出動兩輛電動接駁車載運民眾從捷運站到活動現場。
陳菊表示，生態交通是世界的潮流，讓低碳運具成為交通主流，她盼為期1個月的盛典期間，高雄市民都能體會生態交通的新型態。
陳菊在逛了市集後並與哈瑪星的里長座談，宣傳盛典活動，希望里長協助溝通並推動低碳交通工具。
盛典期間的交通管制將以臨海二路以西、以南、麗雄二街到鼓山輪渡站，市府也將積極引進電動共享汽車，讓民眾體驗多元的低碳交通運具。1060225
(中央社)
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