女所長好鼻師 攔車盤查破毒品案

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黃男車內被搜出毒品。（楊明峰翻攝）

32歲黃姓男子25日下午3時許開車行經桃園市大園區五青路與合圳北路口時，因車內飄出異味，遭大園警分局埔心所長陳羿甯察覺攔查，車內被搜出1包製作毒咖啡的原料（重100.3公克）及3包搖頭丸（共重64.16公克）。黃男坦承持有毒品，供稱自己食用，絕無販售用途，訊後被依毒品罪嫌移送偵辦。

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(中時)