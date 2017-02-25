郝龍斌籲不要有既定立場：若郭台銘能贏 就讓他去選！

國民黨主席參選人郝龍斌（左）搶攻眷村票，在競選總部主委胡志強（右）陪同下，前往台中市北區光大社區拉票。（陳淑娥攝）

國民黨主席參選人郝龍斌（左）搶攻眷村票，一一與光大社區在場長輩握手。（陳淑娥攝）

國民黨主席之爭白熱化，參選人郝龍斌為搶攻眷村票，25日在競選總部主委胡志強陪同下，前往台中市北區光大社區拉票，他提出反對年金改革政見，強調若當選當主席，將聲請釋憲、提出其他改革版本及強度的抗爭3大手段；並呼籲不要有既定立場，誰能認同國民黨並幫忙打贏大選就支持他，「若郭台銘能贏，就讓他去選！」

「一個人說了就算的時代已過去了！」胡志強表示，肯定郝正派且無私心，如果勝出國民黨將更團結，要好好傾聽基層的意見，他希望大家給郝一個機會，也是給台灣、中華民國一個機會。郝龍斌指出，與胡志強過去有深厚的革命情感，具備相同的理念，未來2人一定要轉變國民黨、超越民進黨。

(中時)