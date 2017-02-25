操作失誤 世界唯一「金屬氫」消失

（圖片來源：Isaac Silvera／哈佛大學）

2017年年初，哈佛研究團隊成功將常態為氣體的「氫」，經由高壓下打造出有史以來第一塊「金屬氫」；然而在近日一次操作失誤中，這塊獨一無二的「金屬氫」，恐怕變回氣體，消散在空氣中。

希拉德·亨廷頓（Hillard Bell Huntington）與尤金·維格納（Eugene Wigner）在1935年提出理論預測，在250,000個大氣壓下，氫原子核會失去對電子的束縛能力，可能呈現金屬狀態。

2017年1月26日，哈佛物理學家席維拉（Isaac Silvera）與狄亞斯（Ranga Dias）在《自然》期刊發表論文，稱利用「鑽石高壓砧法」，以3250萬公斤的力施加在6.5平方公分的「氫」上進行壓縮，強度超過地心壓力，成功製造出「金屬氫」。這是有史以來第一塊，也是唯一一塊的「金屬氫」。

「金屬氫」由於可望在室溫中作為效率極高的超導體，十分珍貴。這同時也是高壓物理科學界追尋的「聖杯」。

然而根據《獨立報》報導，在2月22日，因為操作失誤，這塊唯一的「金屬氫」已經消失。

這塊「金屬氫」夾在兩顆微小的鑽石之間，處於超越地心的壓力、逼近絕對零度的溫度。但當研究人員使用雷射測試壓力值時，在一聲喀嚓聲後，其中一邊的鑽石粉碎成末。「金屬氫」也就此消失。

席維拉稱，他從未看過鑽石粉碎成這樣，看起來就像小蘇打粉，無法相信那曾經是鑽石。

「金屬氫」的消失，推測可能是隨著鑽石的粉碎而遺落；另一可能是因為「金屬氫」本身極不穩定，回到室溫及普通壓力下，重新變回氣體。

不過這一事件也引起其他物理學家的質疑，認為席維拉等人或許根本不曾成功打造出「金屬氫」，可能誤把護住鑽石的鋁片錯當「金屬氫」；席維拉本人堅定表示，那毫無疑問是「金屬氫」，也對於各項測量數據完全有信心。

(中時電子報)