木棒聯賽》投打頂住壓力 平鎮闖4強沒再失手

林靖凱6局下敲出帶有2分打點的超前安打，打回勝利打點。（學生棒聯提供）

平鎮高中前兩年都在木棒聯賽8強戰敗北，今年以全勝之姿再次挑戰，全隊依舊戰戰兢兢，今天(25日)面對西苑高中，前5局兩隊還維持平手僵局，好在比賽後段投、打都有所發揮，最終平鎮以8比1勝出挺進4強，沒再讓憾事重演。

連續2年無緣4強，平鎮總教練吳柏宏透露，賽前球員因此有點緊張，此戰平鎮也沒能在比賽前段將比分拉開，幾次大好機會都讓西苑以美技瓦解，5局打完還與對手戰成1比1平手，陣中王牌左投朱益生賽後就笑說：「有點小緊張，感覺有點邪門，每次這場運氣都不是很好。」

朱益生在第4局兩隊平手時登板，他提到：「原本就有準備今天要上場，上去就是相信隊友，做好投手該做的事，不要失分，相信隊友會幫我打回來。」而他後援5局表現精彩，只被敲出2支安打，完全封鎖西苑打線。

平鎮高中王牌左投朱益生。（葉姵妤攝）

平鎮則是在6局下靠林靖凱的二壘安打送回超前2分，幫平鎮解除壓力。身為球隊主力二壘手，高二的林靖凱這次在木棒聯賽狀況不盡理想，但今天在關鍵時刻挺身而出，他說：「分數沒拉開的時候，感覺有點緊繃，表現放不開。」該打席則抓準高球揮擊，敲回勝利打點。

6局起平鎮前5棒「棒棒開花」，合計敲出9支安打，齊力替球隊打下勝利，打線全場則是掃出14支安打，其中第4棒辛元旭維持好手感，單場4支4，他表示：「這次狀況都還不錯，加上8強賽前有4天調整，準備得很充足。」力拚平鎮隊史首座木棒聯賽冠軍，辛元旭也對球隊很有信心。

(中時電子報)