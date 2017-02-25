農委會、農糧署訪巿場 溯源蔬果專區

農委會、農糧署今訪蔬果專區。(農糧署提供)

位在南投中興新村的行政院農委會農糧署為落實校園食材溯源，25日由署長陳建斌陪同農委會副主委陳吉仲訪視屏東九如巿場瞭解推動溯源農產品供應情形，與九如巿場農民共進早餐，實地了解產地農民心聲，同時嘉勉青農努力從農。

陳吉仲要求食材供應務必採購溯源農產品，本學期校園營養午餐將由新竹縣、新竹市、臺中市、臺南市、臺東縣及宜蘭縣等6縣市試辦學童午餐採用四章一Q之農產品(有機、產銷履歷、CAS台灣優良農產品、吉園圃安全蔬果標章或具有臺灣農產品生產追溯(QR code)。

今日實地到屏東九如巿場及訪視青農溯源農產品供銷情形，與九如巿場農民共進早餐，實地了解產地農民心聲，責成農糧署加速協助成立溯源農產品示範巿場及供應平台，期充分供應四章一Q食材貨源，也預期下學期順利全面開辦。

為充分供應校園食材四章一Q貨源，農糧署輔導屏東九如巿場設立溯源蔬果專區，提供採買單位現貨或預約採購。陳副主委表示，九如巿場已有97位農民取得QR code，各地食材供應商均可到九如巿場洽購溯源農產品。

九如巿場陳政綱特助說，九如巿場是果菜批發巿場，以胡瓜、小黃瓜、茄子、苦瓜、絲瓜、敏豆、甜椒等為大宗，已有160多位農民申請QR code，97位取得QR code，並有50餘位農民於貨車前貼有QR code標示供承銷商辨識，另外巿場提供有QR code農民購買紙箱7折優惠且免費列印QR code貼紙的回饋方式，鼓勵農民申請。

陳吉仲同時訪視青農，九如鄉陳志偉是農委會輔導的第3屆青年農民，退伍後在中山大學擔任行政助理，在從事有機農業的表哥要求下前往雲林協助種植，5年後回到故鄉和父母一起從農，自己承租2公頃土地種植小黃瓜、苦瓜、茄子及絲瓜。歷經了5年的有機耕作，提供友善耕作、安全用藥的農產品，除送到九如巿場外，目前已有固定中、北部盤商訂貨，提供校園食材供應的一個選擇。

青農羅秉諺對農藥過敏。最初在有機公司工作，深刻體會在食安問題不斷下，有機農業是未來趨勢，於是承租近1公頃的土地從事有機耕作，同時也邀集14位志同道合的青農組成有機蔬菜產銷班，供應屏東中小學有機食材，包括高麗菜、小松菜、地瓜葉、小黃瓜、苦瓜、絲瓜、白菜、萵苣等。

(中時)