寒假作業要拍照沒相機 小六男被罰擦格子2千次

新竹縣1名小六男童因家中沒相機，無法完成「作菜」照片寒假作業，改以圖畫也未能過關而被罰擦地板格子2000次。（陳育賢翻攝）

新竹縣偏鄉某國小六年級今年寒假作業有1項「名廚出菜」的作業，要求小朋友將與家長一同作菜的過程拍照，再洗成相片貼出，但1名男童平日與7旬阿嬤住，家中根本沒相機，無法完成作業，共遭老師處罰擦2000次地板格子，讓小朋友心靈受創、家人為之氣結。

校方則表示，以相機拍照的作業，若小朋友有困難當然可先提出，該作業是經班上討論後才出的，學生就應完成，不過，這確實涉及設備的問題，是可以有替代方案的，校方會加以檢討，至於處罰是否過當，其實擦2000次地板格子並非真要擦2000次，只是要學生在下課10分鐘作勞動服務擦地板以對自己作業負責而已，根本沒真的算次數。

男童的表姊26日氣憤表示，表弟的爸爸平時工作都到半夜才回家，常沒時間看小孩的作業，表弟幾乎是阿嬤在照顧的，而家中根本沒有相機，學校出這樣的作業根本是強人所難，沒有考慮到小朋友心中的感受。

而小朋友開學後跟她說沒相機拍照，也沒相片可以洗出來，該項作業未能完成，她靈機一動，要表弟改以畫圖的，但還是無法過關，一樣被體罰，小朋友是在隔幾天後才委曲的哭著說出來，實在讓人心疼也無法接受。

校方表示，作業的問題是可以檢討、有替代方案的，不過，體罰的過程並非家人說的這麼嚴重，是因學生有其它作業未完成，老師也與學生講好是1項擦地板格子500次，他有4項所以是2000次，但只是在下課10分鐘時，與其他2位同樣未完成作業的小朋友一同在角落擦，希望小朋友養成對自己負責任的態度，根本沒數多少次。不過，經此事件，校方會加強對小朋友的關心與輔導。

(中時)