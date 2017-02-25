屏東縣文化處推親子共讀 3月起跑
屏東縣幅員廣大，教育及文化資源也有城鄉差距，縣府文化處舉辦「親子共讀．邁向幸福」系列活動，將於3月起跑，到山地及偏鄉29個鄉鎮，舉辦親子共讀巡迴講座、兒童劇巡演、故事嘉年華與貓頭鷹的故事寶盒等活動，讓閱讀深入家庭。
依據統計，屏東縣2016年全縣各類圖書館借閱冊數，從過去10萬冊提昇至20萬冊，借閱人次從21萬躍升至50萬人次，成長可觀。為了更深化閱讀，縣府因此辦活動邀請親子共讀，由家長帶孩子一同走入書香世界。
文化處表示，今年親子共讀巡迴講座共舉辦22場，邀請幼教專家下鄉分享閱讀對兒童學習成長的好處。兒童劇下鄉巡演9場，邀請不倒翁故事劇團演出「鯉魚公主變成山」、箱子兒童劇團演出「赤牛生白馬」、Clover幸運草兒童劇團演出「大船與小船」，藉由戲劇讓孩子們對屏東在地故事更認識。
另外也邀請屏東縣緱囡仔親子教育協會辦5場「故事嘉年華」、屏東縣故事學會辦15場「貓頭鷹的故事寶盒」、佳音英語新忠孝分校辦4場「親子共賞英語故事」；名人閱讀講座則邀請親職教育專家，與屏東家長討論孩子的學習力與閱讀力。
(中時)
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