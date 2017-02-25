中市府全面檢視管線圖資 10處汙水下水道工程暫停工

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台中市政府全面檢視管線圖資正確性，水利局長周廷彰（左3）要求全市10處汙水下水道工程暫停施工！（陳世宗翻攝）

台中市日前發生汙水下水道工程，因管線圖資不足導致誤損管線、被迫停水！水利局長周廷彰25日前往北區博館三街及太平樹德路等工地視察，要求自來水高程圖資未釐清前，目前10處汙水下水道推進工程暫時停止施工；待確認無自來水管線後再行復工，避免重蹈覆轍危及民生用水。

水利局長周廷彰說，目前正進行汙水下水道工程的地點，共有南屯區大業路、北區華中街、陝西路及華富街、西屯區重慶路、北屯區大連路、崇德路及旅順路、中區綠川西街、太平區樹德路等10個工區；已要求工程全面暫時停止施工，並請設計監造單位與自來水公司完成圖資確認再行進場施作。

周廷彰強調，該局也與自來水公司溝通，達成請自來水公司建立地理資訊系統資料庫，以提升工程圖說套繪準確性，並應依「台中市道路挖掘管理自治條例」，提供平面及斷面高程資料等兩點共識。

水利局強調，針對東區精武東路誤損事件，將委由第三公證單位土木技師公會鑑定，以釐清權責，後續將加強圖資掌握，避免事件再次發生；對百姓的民生用水造成嚴重影響。

(中時)