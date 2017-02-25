大學博覽會台中登場 南華大學推「2＋2雙學位」

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大學博覽會昨熱鬧登場，南華大學「2＋2雙學位」夯。(南華大學提供)

大學博覽會昨在台中市中時國際會展中心熱鬧登場，其中來自嘉義地區的南華大學推出以「四年國立收費」、「海外學習機會多」及「2+2雙學位」吸引考生前來就讀。

南華大學校長林聰明表示，近年除極力推動國際化、鼓勵學生海外學習，也重視學生跨領域的專業能力，並持續與鄰近的中正大學、嘉義大學、雲林科大及虎尾科大，共同推動一校註冊5校選課，提供每位學生在每學期可有一門課在其他4所大學免費選修，讓學生具備多項專長。

「2+2雙學位」學程更是受到考生和家長關注，林聰明說，在南華大學讀2年，成績達一定標準，可申請到「佛光山系統大學」的美國西來大學、澳洲南天大學以及菲律賓光明大學等學校，或世界各領域前百大名校。

在海外修完2年課程，即可獲取雙方學校的學位，尤其就讀佛光山系統大學時，收費比照國內私校學費，可減輕學子和家庭很多經濟負擔，目前校內有6位學生在美國西來大學攻讀雙學位。

林聰明說，學校更推出全面實習，並透過產學合作與企業建立「產業留用」機制，讓學生學以致用，畢業即與職場接軌，贏在職場起跑點。

(中時)