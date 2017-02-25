晶華晚間仍未復電 婚宴照常舉辦

晶華酒店凌晨發生火警，火勢撲滅後，即啟動緊急發電機供電梯、客房使用，住宿並未受到影響。中午之前暫停營業的各餐廳及精品店，後來也決定全日暫停營業，飯店全部財損仍有待估算。

晶華原預定今(25)日下午4點30分恢復供電，但到晚間6時仍「不來電」，昏暗的大廳仍充滿煙味，工作人員只得在每張桌子上點上蠟燭以增加亮度。但婚宴部分則不受影響、照常舉辦，新人表示，還好能如期宴客，否則喜帖都發了真不知道要怎麼辦。

(中時)