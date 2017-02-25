228連假來囉！學甲浪漫蜀葵花海湧人潮
「4公頃的蜀葵花海，真誠的愛，好浪漫」，學甲蜀葵花漸漸在光華里盛開，長達2個月的花期，每年都吸引大批遊客前來賞花，今年學甲區公所盛大舉辦2017唸戀學甲蜀葵花文化節，25日開幕搭上228連續假期，市長賴清德也邀請全國民眾一同來賞花。
蜀葵花又稱為一丈紅，植栽可長到一丈高，因此得名，蜀葵花顏色有紅有白，七彩繽紛相當美麗，其花語為真誠的愛，一朵朵綻放的花，開在花海田內就像述說「我愛你」，相當溫馨浪漫，因此，每年學甲蜀葵花季都有許多民眾前來朝聖。
今年學甲區公所在光華里種植約4公頃的蜀葵花田，近期已陸續盛開，預計可開到3月底，區公所今年也邀請可澄音樂文創打造蜀葵花主題曲《精靈》，25日開幕活動由歌手陳庭筠演唱，讓現場的氣氛掀起一波高潮。
市長賴清德表示，學甲蜀葵花文化節逐漸打出知名度，帶動不少觀光人潮，而盛產的台灣鯛、虱目魚、小麥田等，可與頑皮世界野生動物園、慈濟宮等結合，共同行銷學甲觀光產業，促進地方發展。
區長邱志榮則說，蜀葵花田是利用農民休耕轉作所種植，過程需要大量的人力，因人工育苗、種植、除草澆水，每個細節都要好好照顧，而這些工作都仰賴當地里長、居民、志工等付出，如今才有美麗的花海欣賞，歡迎民眾把握花期，到學甲探訪蜀葵花的美麗。
(中時)
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