右肩傷勢好轉 喬帥下周提前復出

世界第2喬柯維奇將參賽下周卡普爾科男網賽。(美聯社)

台維斯盃受右肩傷勢所困，前塞爾維亞球王喬柯維奇(Novak Djokovic)在休息近3周後確定提前復出，將在下周墨西哥卡普爾科男網賽(Abierto Mexicano TELCEL)重返球場。

世界第2喬柯維奇月初右肩接受治療，原先預計3月印地安泉賽才復出的他，決定提早重返戰場，日前他獲得卡普爾科網賽外卡，他也在個人推特向粉絲宣布復出，「好消息，你們將會在下周卡普爾科網賽見到我，你們想念我嗎？」

在「喬帥」宣布參賽後，預計將有6位世界前十好手與賽，包括世界第4加拿大重炮拉奧尼奇( Milos Raonic)，在澳網與冠軍擦肩、世界第6西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)、克羅埃西亞西里奇(Marin Cilic)、比利時好手提姆(Dominic Thiem)、戈芬(David Goffin)。

賽會總監蘇魯圖沙(Raul Zurutuza)表示，「當我們得知有機會就毫不猶豫向喬柯維奇提出邀請，儘管知道機會不大，但很驚喜，我們獲得他肯定的答覆。」

這將是喬帥生涯首次來卡普爾科網賽，蘇魯圖沙認為將為賽事寫下歷史，「能有納達爾、西里奇等名將，現在又有喬柯維奇，令我們相當驕傲。」

(中時電子報)