日本Bossa Nova天后小野麗莎抵嘉義故宮南院開唱

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「2017繽紛亞洲．故宮南院湖畔音樂會」今晚在低溫中登場。（呂妍庭攝）

「2017繽紛亞洲．故宮南院湖畔音樂會」今晚在低溫中登場。（呂妍庭攝）

「2017繽紛亞洲．故宮南院湖畔音樂會」今晚在低溫中登場。（呂妍庭攝）

日本知名歌手小野麗莎應嘉義縣政府與國立故宮博物院邀請，今25日晚間在故宮南院戶外舉辦「繽紛亞洲湖畔音樂會」獻唱，在Bossa Nova天后，小野麗莎首次抵嘉開唱號召下，現場共吸引近萬民眾不畏冷風低溫，湧入南院聆聽這場戶外藝術音樂會。

嘉義縣政府、故宮博物院搭配「日本美術之最-東京、九州國立博物館精品展」，舉辦「2017繽紛亞洲．故宮南院湖畔音樂會」，今由小野麗莎領銜開唱，明晚再由旅居紐約，譽為東方蝴蝶夫人的日本聲樂家Asako Tamura田村麻子，與台灣音樂家黃凱盈、男高音王典與台北愛樂管弦樂團接力演出，是南院開館至今，第1場大型國際音樂會。

(中時)