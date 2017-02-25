煙囪下的村莊！大林蒲居民 音樂祭表心聲

第2屆大林蒲西南瘋音樂祭「煙囪下的村莊」25日登場，周邊也賣文創商品。（呂素麗攝）

鳳興里里長洪富賢說明傳統祭土儀式，每年收成後從田裡挖一塊土，以三牲祭拜土地神。（呂素麗攝）

「煙囪下的村莊」25日登場，演出短劇訴說長期受汙染的心聲。（呂素麗攝）

第2屆大林蒲西南瘋音樂祭「煙囪下的村莊」25日登場，周邊也賣文創商品T恤。（呂素麗攝）

「快樂健康媽媽舞蹈」表演。（呂素麗攝）

主辦的高雄市金煙囪文化協進會理事長洪富賢念祭土祭文。（呂素麗攝）

鳳鼻頭聖樂團演出。（呂素麗攝）

居民擺攤賣文創商品。（呂素麗攝）

第2屆大林蒲西南瘋音樂祭「煙囪下的村莊」25日登場，延續去年傳統，今年以在小港區大鼻地區失傳30年的祭土儀式作為開場，在地團體及外地年輕樂團紛紛相挺演出；主辦的高雄市金煙囪文化協進會理事長、鳳興里長洪富賢說，大林蒲40年來飽受汙染，用柔性音樂祭傳達居民的心聲。

一直有遷村議題的大林蒲去年由居民自發性募款，舉辦第1屆西南瘋音樂祭後，今年雖然經費不足，但依舊持續舉辦，音樂祭成為凝聚村民的方式。

音樂祭今天下午在大林蒲中林路與南星路口舉行，節目一開始先舉行祭土儀式，並演短劇訴說大林蒲長期受汙染的痛苦，至晚上吸引許多居民參與。

洪富賢說，以前每年歲末收冬都要祭土，收成後，從田裡挖一塊泥土回家放在供桌前，準備三牲祭拜土地神，感謝大地賜與大鼻豐收，藉由音樂祭把這項祭祖文化傳承下來。

洪富賢表示，大林蒲原本很熱鬧，有小西門町之稱，生產甘蔗、稻米及地瓜出名，但政府十大建設後，良田變成工廠，甘蔗變成煙囪，居民長期飽受汙染，希望南星計畫能夠停止，海岸不要再開發工業區，應打造南星海岸公園

。

今天有在地團體如鳳鼻頭聖樂團、快樂健康媽媽舞蹈、鳳鳴國小熱舞社及鳳林國中熱音社表演，外地的樂團也來相挺，甚至在外地工作的大林蒲子弟也趕回來演出；如街頭藝人「綠龍可騎」演奏大提琴、在北部工作的歌手警察余天龍也2度返鄉自創作自唱力挺；另高雄在地知名的NAGA樂團，更有金曲得主謝銘祐熱情站台演出，相當熱鬧。

而周邊也設攤賣文創商品，如大林蒲書包、扇子等，大林消防分隊與大林婦女防火宣導隊也至現場擺設宣導攤位，並有小小消防員著裝體驗，讓小朋友體驗消防著裝訓練，還有煙霧體驗模型屋，宣導住宅用火災警報器的重要性等。

(中時)