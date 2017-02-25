富岡漁港大掃除，20噸大卡車載6趟

富岡港區旁常被堆置許多垃圾，髒亂不堪，讓遊客觀感不佳。（洪宗楷提供）

農業處動用大型機具大舉清除廢棄物，讓富岡港變得乾淨清爽許多。（農業處提供）

台東富岡漁港是進出綠島蘭嶼的重要門戶，不過港區廢棄魚具、垃圾四處堆置，讓遊客詬病已久，台東縣政府農業處施鐵腕，一連三天在港區進行大掃除，動用重型機具將廢棄物大舉清除，共清出20噸卡車達6輛次，數量驚人！

「感覺像是來到落後國家！」台東縣議員洪宗楷表示，觀光是台東的經濟命脈，富岡港髒亂、垃圾到處堆置的問題已久，每年到綠島的遊客多達36萬人，大多是從富岡搭船過去，富岡港更應該積極管理，現階段能做的就是先把垃圾大舉清除。

農業處長許瑞貴表示，富岡停泊客輪與漁船，長期以來許多空間被漁民的漁網、貨櫃佔用，為了展開清除作業，農業處去年就在港區張貼公告，要求漁民將漁網收整、貨櫃不要佔用公共空間。

許瑞貴表示，漁民雖然反彈聲浪不小，但為了港區的清潔、遊客的觀感，因此還是需將棄置已久的廢棄物清除，富岡港緊接著將進行交通船碼頭改善工程，清運後也利於工程施工。

(中時)