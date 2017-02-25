雲林宜蘭 新增H5N2禽流感確診案例
禁運禁宰解禁，禽流感案例層出不窮。今（25）日新增雲林5場H5N2禽流感，宜蘭1場H5N2禽流感確診案例，雖未新增H5N6禽流感案例，統計今年迄今，禽場確診高病原性禽流感案例共46場，撲殺35萬隻，農委會指出，相較2015年撲殺444萬隻，疫情相對緩和。
今日新增6例H5N2案例，雲林5場染病的土雞皆為主動通報，今日已撲殺2場，共20519隻，剩餘3場，1萬5千多隻預定明日撲殺，宜蘭鴨場5265鴨隻也已全數撲殺，統計迄今禽場確診案例共46場，已撲殺353098隻，屠宰場則為5例，銷毀9369件。
農委會指出，2015年1~2月禽流感大爆發，確診870場，撲殺444萬隻，現今疫情相對緩和，只因為有H5N6新亞型入侵，對家禽傳染性高，致病性強，且有禽傳人風險，但確診病例至今共20場案例，疫情侷限在花蓮及雲嘉南等縣市。
昨日為解除禁運禁宰第一天，根據畜牧處調查產地價格，紅羽土雞禁宰前每台斤45元，24日解禁後每台斤41元，鵝維持禁宰前每台斤74元，土番鴨維持每台斤45元，正番鴨公鴨禁宰前每台斤52元，解禁後反而略降為每台斤50元，顯示禽肉供銷正常，價格穩定。
(中時)
關鍵字：H5N2禽流感
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