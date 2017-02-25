2男單行道製造假車禍 5違規騎士遭詐財
新北市22歲謝姓男子及36歲馬姓男子，多次利用機車騎士逆向違規，藉機製造假車禍並索取賠償費，今年1月起至今至少有5人受害，但由於2人在同一地點發生多次車禍，讓警方直覺案情不單純，經擴大調查，果然戳破2人是假車禍真詐財，訊後依詐欺、毀損及傷害罪將2嫌移送法辦。
警方調查，謝、馬2男發現新莊區新泰路105巷的單行道，有不少機車騎士貪圖方便逆向行駛，勘查地形後竟異想天開，從今年1月開始，2人在巷道前後埋伏，透過手機聯繫，待有機車騎士逆向駛入巷內時，由其中一人騎機車順向而出，進而發生車禍，再藉著被害人自覺理虧的心理，趁機索取高額賠償費用。
多次發生車禍引起警方注意，謝男於本月14日在新莊區新泰路105巷與一名李姓女騎士發生車禍時，警方查覺有異，經主動調閱監視器擴大偵辦，果然戳破2人假車禍真詐財的惡行。
警方表示，謝、馬2男多次蓄意製造車禍證據確鑿，事後更查出2人用LINE警告同夥「新泰路150巷那個點先別使用，警局有狀況」，以及指揮同夥「等等去150巷繞30圈」等對話紀錄，訊後將2人依詐欺、毀損及傷害罪移送法辦。
(中時)
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