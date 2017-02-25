雲林畜牧糞尿做肥施灌農地 全國第一
縣府環保局與農業處聯手推動、輔導畜牧糞尿作肥施灌農田，今年短短不到兩個月，已有24場畜牧場經農委會審查通過，使用槽車或管線施灌農地，面積廣達122.65公頃以上，居全國第一，讓循環經濟、綠能首都目標再邁進一步。
農業處長張世忠指出，120多公頃施灌面積的畜牧頭數，有豬隻2萬4944頭及牛隻2227頭，前者施灌頭數約5239頭、後者約2186頭。施灌作物包含水稻、大蒜、蔬菜、玉米、毛豆、西瓜、花生、狼尾草等。目前輔導通過案例位居全國之冠，每年可減少生化需氧量BOD4933公斤、氨氮1萬9392公斤。
張世忠表示，為因應今年度開徵水汙費，現行畜牧廢水資源政策推行方向，除沼液沼渣農地肥分使用、農業事業廢棄物再利用等方式，另畜牧場的廢汙水若符合放流水標準，還可再利用施灌花木等，都可減少水汙費徵收，提升業者配合政策推動的意願。
環保局長林長造說，「豬牛屎尿嘛是寶，作肥發電尚蓋好」，將畜牧糞尿視為資源，期望徹底改善縣內三大河川濁水溪、新虎尾溪及北港溪的水體水質。
林內三源牧場留洋的博士陳永雄，養豬方法很前進，早在公部門尚未提暢畜牧屎尿回收充做有機肥前，便率同業之先，讓豬聽交響樂、喝優酪乳，並採高床飼養，將豬的屎尿完全隔離，從仔豬到成豬都不必用水沖洗，既省水又把排洩物用來發電。他的牧場每年養頭數在2萬5000至3萬頭間，沼氣發電足可供應牧場10％用電量，生產近200噸有機肥全部免費供給農民。
(中時)
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