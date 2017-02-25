馬新社：蘭花產業為台糖帶來甜美成果

「馬來西亞國家新聞社」日前刊登一篇台灣糖業公司專訪稿，詳細介紹目前旗下成功發展的蘭花種植業務成果，以讓大馬民眾了解更多台糖的發展現況。

「馬新社」於22日刊登一則標題為「蘭花為台灣糖業公司帶來甜美的成果」（Orchids bring sweet success to Taiwan Sugar Corp）的英文專訪稿，由馬來西亞新聞協會理事長拿督翁書雄採訪台糖精緻農業事業部執行長方金國。

方金國表示，台糖在1970年代逐漸失去對糖業出口的依賴後，當時已決定轉型成多元化經營，並希望將土地作更好的經濟利用，其中蘭花種植就是目前多元化經營成功的產業。

他說，多年來公司受益於台灣先進的生物技術，進行蘭花的繁殖與栽培。這是透過台灣國家科學及技術計劃項目中有關農業生物技術的研究計劃，目前專注培養兩種類型蘭花，即蝴蝶蘭（Phalaenopsis）與文心蘭（Oncidium）。

目前，台糖擁有蘭花研究所及兩個繁殖中心，每年經由組織培養以生產蘭花幼苗達600萬株。其中，擁有電腦控制環境的現代化溫室面積達11公頃，每年生產500萬株的蝴蝶蘭幼苗和20萬盆的蝴蝶蘭。大多數蝴蝶蘭幼株或幼苗都是出口，而盆栽植物和花卉在當地出售。

至於文心蘭則有覆蓋8公頃的2個苗圃，每年生產150萬株切花，銷往國外及當地。

方金國透露，目前仍看好蘭花產業的前景。與其他花卉相比較，更多的消費者開始欣賞蘭花持續時間更長的花朵。不過，由於國內蘭花需求市場太小，台糖幾年前就開始向海外擴展，包括在美國、加拿大、荷蘭和哥斯大黎加設立生產基地。幼苗出口到這些國家的生產基地後，培養成盆栽植物或切花在當地零售市場銷售。

他解釋，目前溫室能夠模擬不同消費國家的氣候條件，生產適合當地市場需要的蘭花。整體來說，每年蘭花為台灣創造1.35億至1.5億美元的外匯，並讓台灣贏得「蘭花王國」的美譽。

目前，台灣的蝴蝶蘭生產量占全世界總生產量的50%以上。而台灣每年舉辦國際蘭花展已被認為是全球三大蘭展活動之一。今年台灣國際蘭花展（TIOS 2017）將於3月4日至13日在台南市後壁區的台灣蘭花生物科技園區舉行。

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(中央社)