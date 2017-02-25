郝龍斌：如果郭台銘能贏 就去支持他

參選國民黨主席的前台北市長郝龍斌今天走訪台中市眷村時指出，大家都希望國民黨重返執政，只要誰能認同國民黨、打贏選戰，「如果郭台銘能贏，就去支持他」。

郝龍斌傍晚在前台中市長胡志強陪同下抵達台中市北區的光大社區，受到眷村的老伯伯及婆婆媽媽熱烈歡迎，還送上粽子祝福郝龍斌勝選。

胡志強表示，郝龍斌是個好人，且正派，做事沒有私心，他出來國民黨會更團結，而且郝龍斌之前講過「一個人說了算」的時代已經過去了，國民黨真正的力量在地方，不在中央，請大家給郝龍斌一個機會，就是給台灣一個機會。

郝龍斌先向大家說明他為何出來參選黨主席，他說，民進黨雖然因年金改革、核災區食品進口、一例一休等議題讓大家失望，但這種失望也沒有轉為對國民黨的支持，所以他想要做的就是「轉變國民黨，超越民進黨」，最後的目標就是重返執政。

對於年金改革，郝龍斌提出他的立場表示，如果他當選黨主席，他將請立委發動釋憲，另外就是結合智庫及專家學者召開國是會議提出能維護軍公教尊嚴及權益的版本，到最後抗爭的手段也是必須的。

郝龍斌認為，國民黨如果能在2018縣市長選舉勝選就能穩住選情，沒有2018就沒有2020，所以他承諾，如果是他擔任黨主席，2018選舉沒有在6都中拿下2都，他願意負起政治責任。

郝龍斌強調，2018勝選及2020重返執政是他擔任黨主席的目標及願景，現在對總統參選人不要有既定立場，只要誰能認同國民黨、打贏選戰就去支持，「如果郭台銘能贏，就去支持他」1060225

(中央社)