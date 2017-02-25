勇蛇救美 辛巴威婦女遭綁架脫險
辛巴威1名婦女遭4名歹徒綁架被拖進灌木叢林，正在千鈞一髮時，其中1名歹徒突然遭草叢裏竄出的蛇攻擊並被咬傷。婦女趁亂逃出叢林，即刻報警。
南非媒體「新聞24」（news24）今天引述警方發言人卡庫瓦（Tavhiringwa Kahohwa）報導，29歲女子穆沙迪達羅（Tarisai Musandidaro）日前在公路上招手攔車，預備搭便車到馬斯文戈省（Masvingo Province）。
她上車後發現除司機為男性外，另有3名女性乘客。到達目的地後，她要求下車，但萬萬沒想到司機非但不停車，另3名女子也突然緊緊抓住她，車子則繼續往前行駛。
卡庫瓦說：「司機將車停在一片灌木叢林邊，4名男女歹徒將穆沙迪達羅拖下車進入叢林內。正在此時突然有條蛇竄出來，咬傷其中1名女子，另3人急著搶救受傷的同伴，穆沙迪達羅趁機逃出叢林報警。」
當地居民表示，該座叢林內經常發生蛇咬傷人的事件。
警方表示，如同辛巴威其他地區一樣，馬斯文戈省的蛇種繁多，有些屬於致命性毒蛇。1060225
(中央社)
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