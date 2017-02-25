國民黨：文化部去蔣 轉型不正義

中國國民黨文化傳播委員會副主委胡文琦今天表示，文化部宣布「去蔣」，是轉型不正義，將造成社會對立與分化，民進黨政府刻意用政治意識形態衝突，掩飾執政不力無能的窘況。

二二八事件將屆70週年，文化部長鄭麗君今天說，中正紀念堂有必要轉型，提出組織法部分條文修正草案，中正紀念堂商店將停止販售涉及威權崇拜文宣品，開、閉館停止播放「蔣公紀念歌」。

胡文琦晚間透過新聞稿表示，不當黨產處理條例是要刨除國民黨的經濟來源；促進轉型正義條例草案則是要刨掉國民黨的根本，民進黨年年消費二二八，如今更運用意識形態企圖挑起台灣各族群的激烈對立。

他說，政府機關不同於民間團體，任何決策與處置必須符合真正的程序正義與實質正義，更何況二二八事件的功過在當前台灣仍無決對共識與定論之前，文化部此時宣布「去蔣」，動機可議，也是轉型不正義的再一明證。

胡文琦表示，一個只會挑起族群對立的政府，人民還能有任何期待嗎？政府說好的拚經濟還要等到什麼時候？有心思搞政治鬥爭，卻沒心拚經濟，蔡總統及民進黨應還給中華民國及全台灣人民一個真正的公道。1060225

(中央社)