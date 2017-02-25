家扶助學希望工程計畫　張蘇越分享心路歷程

單親媽媽林惠貞（中）因罹患紅斑性狼瘡，工作收入不穩定，但2個孩子卻從未埋怨，讓她感到相當欣慰。（萬于甄攝）

家扶學子張蘇越（右二）25日在家扶助學茶會中，分享自己的經驗，並親手寫書法藏頭詩，贈給家扶表達感恩之意。（萬于甄攝）

北台南家扶中心25日在佳里北門高中舉辦助學希望工程計畫分享會，其中，大四的張蘇越特以書法藏頭詩，感謝家扶一路以來的幫助，也分享自己的生命歷程，希望鼓勵更多在逆境中成長的學子。

目前就讀台南大學國語文學系四年級的張蘇越，曾受家扶助學希望工程計畫幫助，張蘇越來自單親家庭，媽媽林惠貞因罹患紅斑性狼瘡，工作受限收入較不穩定，且張蘇越還有個妹妹，為減輕媽媽的負擔，張蘇越一度想休學多打幾份工，趕緊撐起家中經濟。

張蘇越說，曾經在餐廳端盤子打工，從早忙到晚，真的是沒日沒夜，且忙到沒時間想錢的問題，不過，為了不讓媽媽擔心，咬著牙就撐下來。後來，張蘇越參與家扶助學希望工程計畫，不僅完成學業也順利升學，更練了一手好書法，現則在國小社團教書法字。

今日的分享會，媽媽林惠貞也一同參與，對於讓2個孩子在逆境中成長，感到相當歉疚，不過，張蘇越兄妹不曾埋怨，也讓林惠貞很欣慰。

張蘇越昨致贈8句藏頭詩對聯，感謝家扶一路以來的鼓勵與幫助，他也鼓勵助學希望工程的學子，雖然現在看不見希望，但要忍住堅持下去，不要輕易放棄。

(中時)