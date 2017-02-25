老佛爺怒轟梅姨廉價 驚爆「收錢才穿香奈兒」
香奈兒（CHANEL）創意總監「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）在奧斯卡頒獎典禮前夕，突然重砲抨擊影后梅莉史翠普（Meryl Streep），驚爆香奈兒因為沒付錢，導致梅莉史翠普選擇穿其他有付錢給她的品牌禮服出席奧斯卡，讓老佛爺怒斥：「一位天才演員，同時也很廉價不是嗎？」
老佛爺日前向媒體抱怨，原本香奈兒已為梅莉史翠普量身打造奧斯卡戰袍，豈料典禮前夕突然接到來自對方那邊的電話，要他們停工，因為梅莉史翠普不穿香奈兒了，表示她會穿其他願意付錢的品牌訂製服，「我們送她那條價值10萬歐元的晚禮服後，才知道原來要再付錢她才肯穿。」
對於老佛爺指控，梅莉史翠普發言人第一時間否認，稱梅莉史翠普絕不會為錢穿衣，這違反她的原則。之後梅莉史翠普造型師Micaela Erlanger也反擊老佛爺指控，稱香奈兒在提交設計之初，就知道她與梅莉史翠普還有跟其他品牌接洽，雖然香奈爾作品優雅，但因為他們決定走另一個路線，所以選擇其他品牌的訂製服，過程中完全沒涉及金錢交易。
香奈兒隨後也發出官方聲明，表示香奈兒的確與梅莉史翠普的造型師談過有關奧斯卡禮服的事，雙方也明白梅莉史翠普同時還考慮多個品牌，不過當造型師告知梅莉史翠普不穿香奈兒時，卻未提及她選擇其他設計師禮服的原因，「香奈兒希望向史翠普女士致上深深敬意。」
(中時電子報)
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