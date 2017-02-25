拆傳統民居建新屋 陸鄉村古屋失古意

大陸鄉村經濟快速發展，雖然改變了村民生活，但許多傳統民居拆除後改建獨立小房；舊牆上刷上了新的顏色；甚至仿製大批假古董，或是仿宋一條街。不但不倫不類，更讓真正的古意喪失殆盡。

近年來，美麗鄉村、歷史文化名鎮等專案在各地快速推進，一批村鎮舊貌換新；但「千村一面」「仿古村」等現象也越來越多，讓鄉村風貌保護工作面臨更多難題。同濟大學建築與城市規畫學院城市規劃系副教授張立，近年來帶領團隊對大陸13個省份480個村展開田野調查，涵蓋發達地區與欠發達地區、近郊村與遠郊村、民族村與傳統文化村等48個村落類型，發現鄉村風貌正遭到不同程度衝擊，面臨多重危機。

調查發現，鄉村建築風格凸顯出難以阻擋的城市化趨勢，城市的審美取向廣泛介入鄉村建設，村莊面貌正變得樣板化，傳統民居不斷被拆建成獨立式小樓房，傳統夯土建築不斷被建成磚瓦房。其次是，仿古、仿洋盛行。部分村莊為迎合遊客，忽視當地環境風貌和氣候特徵，建設一處又一處的休閒度假區，一味模仿西式建築或所謂中式歷

史建築和鄉土建築；更有一些村莊在建設中仿製了大批假骨董，或是仿宋一條街。

「目前不少村莊場所景觀建設處於低層次階段，粗製濫造，難以與自然景觀融合。一些開發者熱衷圈地造景，將自然田園景觀變成人工化遊樂園。」張立表示，村莊「空心化」不僅造成鄉土建築等物質環境維護翻修困難，也導致鄉村非物質文化遺產傳承的接續困難，歷經千百年的鄉土記憶和習俗有可能中斷。

張立認為，面對傳統的喪失，對於有傳統建築、非物質文化遺產的村落，和有自然山水和田園景觀特色的村莊，要整體保護；但前提是居住的環境一定要先改善，再參考各國的做法，用法令和教育引導，否則破壞風貌永遠無法遏止。

(旺報)