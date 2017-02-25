陸村莊合併 學者：制度不能一刀切
近年來，大陸許多村莊陸續合併。專家指出，村莊合併必須尊重歷史演進的內在規律。大陸地域遼闊，各地鄉村的歷史文化、區位環境、經濟水平、產業特色千差萬別，人口規模和資源稟賦的匹配度也不盡相同。如需村莊合併，必須準確把握每個鄉村的特色與優勢，不能進行一刀切的制度安排。
去年中開始，湖南計畫撤併超過1.6萬個村莊，減幅近4成。河北也計畫5年內撤併1.3萬個村莊。官方數據顯示，2002年至2014年，大陸自然村由363萬個減至252萬個，10年銳減110萬個自然村，也就是說，每天有300個村莊消失。
村莊是鄉土文化的載體，無論變動、消亡或重建，都會對鄉土文化產生深刻影響。從各省的做法來看，被撤併和搬遷的村莊，向小城鎮、中心村、園區和景區附近轉移，納入城市規劃的按新型城鎮化改造建設，而改造或建設的新村莊，常常有兩個被人詬病的特徵，一是城鎮化，二是兵營化。
學者認為，因為土地要集約使用，村民再住進單獨民居的可能性不大，很多統一住進了高聳的樓房，建築布局也不可能如以前般依山傍水、錯落有致，而是整齊劃一，有如兵營；不少曲徑通幽的村落，變成了一眼望穿的街道。「向城市看齊、以城市為美」的村莊，顯然已經失去本有的美感和神韻。
除了居住環境變化，移居的村民往往還面臨經濟壓力過大、就業不足與保障不到位、同質性社會交往導致的封閉與自卑心理、認同感的缺失等問題，他們更多成了沉默者，對融入新村莊、建構鄉村文化共同體都缺乏熱情和意願。
(旺報)
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