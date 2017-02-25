飛燕築巢小食堂開幕 傳承在地好味道
高雄燕巢區尖山社區北辰鐵馬驛站上海私房菜，是在地隱藏版美食，掌廚的是遠嫁來台的上海姑娘吳明輝，但她卻是在台磨出好手藝，讓料理帶有濃濃的台灣人情味，為帶動社區產業，她的女兒林傑妮帶領5名員工以飛燕築巢為名，開辦在地小食堂，繼承媽媽的手路菜，傳承在地好滋味。
小食堂今(25)天開幕，紅油抄手、煎餃、鍋貼等十多道菜色端上桌，令人垂涎。新二代林傑妮傳承了上海母親烹飪技藝，她笑說，這些料理不但有媽媽的味道，還希望能成為匯聚居民力量。
林傑妮說，作為返鄉青年人，她看見社區老化沒落，需要活化，今年向勞動部申請多元開發經濟型方案培力補助，找社區媽媽一同經營小食堂，並結合運用在地人文、環境、藝術、資材，發展新食代文化，吸引更多青年返鄉創業。
小食堂設在社區里民活動中心，除了提供異國美食輕食套餐，還展售小農特產伴手禮及DIY體驗課程。
尖山社區發展協會理事長吳祈萬表示，小食堂部分營利所得將回饋給社區居民，做為托老及孩童教育經費，很開心這群年輕衝勁的青年，願意為社區盡份心力，讓社區重新找回活力，未來協會也將扮演輔助角度，找尋在地特色發展成新產業。
(中時)
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