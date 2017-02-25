徜徉樂聲中，利卡夢音樂會連19年登場

台灣絃樂團的悠揚樂聲，讓滿場的聽眾如痴如醉。（黃力勉攝）

連續19年舉辦的利卡夢梅之宴‧馥蘭朵戶外音樂會，今天下午在卑南鄉利嘉國小梅園舉行，歌手芮斯以排灣族情歌揭開序幕，台灣絃樂團緊接著以悠揚的古典樂，征服許多樂迷的心，讓現場千餘名聽眾徜徉在悠揚的音樂聲中。

雖然利嘉國小梅園的梅花已經幾乎落盡，不過喜愛音樂的民眾仍像每年約好般，定期前往利嘉國小參加梅之宴，在地民眾端出農特產供樂迷試吃，舞台上台灣絃樂團則展現團員們精湛的演奏技巧，將一首首曲目精采呈現，讓樂迷們如痴如醉。

台下的樂迷們在草地上鋪上野餐墊、席地而坐欣賞演出，在音樂聲中，度過美好的午後梅園古典音樂約會。

(中時)