魏明谷籲打造宜居城市
彰化縣糖（廠去敞加部）文化產業協進會舉辦嘉年華會暨理事長交接典禮，彰化縣長魏明谷應邀致詞時呼籲大家一起打造宜居城市。
彰化縣糖（廠去敞加部）文化產業協進會今天在（廠去敞加部）子社區舉辦「金雞報喜百年古井風華再現10週年嘉年華會暨第三、四屆理事長交接典禮」，出席的貴賓除魏明谷外，還有立委洪宗熠、王惠美等人。
魏明谷說，（廠去敞加部）子社區有一口古井，古井在清朝時設置，到了日治時代當地開始設糖廠，製糖行業帶動人文活動發展，也成為附近幾百口人的生活依靠，後來雖然隨著自來水的普及，古井逐漸荒廢，不過透過社區營造，讓古井活水重現，
魏明谷表示，看到民眾熱情參與社區活動，代表協會將民眾的心緊緊綁在一起，也希望藉由活動，讓鄉親們對在地社區有歸屬感，一起打造宜居城市。
今天的活動以竹筒炮揭開序幕，現場另安排社區產業成果展、糯米食品免費DIY、摸彩活動、知足享樂不老團活力秀等才藝表演，另有糯米產品供民眾免費品嘗。1060225
(中央社)
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