英發表香港報告 港府籲勿干預內部事務

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針對英國政府發表最新一期「香港半年報告書」，香港政府發言人24日表示，香港主權移交以來，「一國兩制」得到全面和成功落實，外國政府不應干預香港內部事務。

英國政府向國會提交最新「香港半年報告書」指出，2016年下半年，香港發生議員朱凱迪安全受威脅、立法會宣誓風波與人大釋法、黃之鋒在泰國被扣留及遣返等事件，使港人和國際關注「一國兩制」落實情況。

中新社報導，中國大陸外交部駐香港特別行政區特派員公署24日晚間以發言人名義在官網重申，「香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉。」

中國大陸外交部駐港特派員公署表示，英方對香港的所謂「責任」並不存在，要求英方謹言慎行，停止干預香港事務。

港府發言人回應媒體相關提問時表示，香港主權移交以來，一直嚴格按照基本法的規定實行高度自治、「港人治港」，充分體現「一國兩制」全面成功落實，國際社會有目共睹。

港府發言人說，外國政府不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。

中國大陸外交部24日深夜以發言人耿爽答記者問形式說，英國政府在香港主權轉移後定期發表「香港問題半年報告」，中國大陸一貫堅決反對，並要求英國不要發表有關報告，停止干預香港事務。1060225

(中央社)