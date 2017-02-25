特首變囚犯曾蔭權半世紀功過

香港前特首曾蔭權涉貪，17日罪成臉紅手抖，24日坐囚車入監服刑。（圖取自美聯社及東網）

被裁定公職人員行為失當罪成、判監20個月的香港前特首曾蔭權爵士，24日早晨身穿囚衣，在寒風凜冽下轉到赤柱監獄服刑，正式展開其鐵窗生涯。

香港01網今天報導，今午有家人前來探望。還押期間，他在醫院羈留病房與陳日君樞機見面時，忍不住淚灑囚室。失去自由後，他曾對身邊人慨嘆「一涉政治就無公義」。對這位年逾七旬、曾掌管香港政、經命脈的前特首來說，過去數天最難堪的，莫過於在囚室洗澡，也要被看守人員監視。

●曾蔭權: 一涉政治就無公義

人生七十古來稀，72歲曾蔭權由特首變成香港開埠以來首位落馬特首，令人唏噓。在判刑後，其妻曾鮑笑薇曾發表聲明說：「今天（判刑日2月22日）是很黑暗的日子。」對曾蔭權自己，進入監牢可能才是真正的黑暗。

首名被定罪的前行政長官曾蔭權，與香港歷盡半世紀的風風雨雨，卻因為沒有向行政會議申報深圳豪宅租務而成階下囚，被判囚20月。

自詡「香港仔」的曾蔭權在判刑前，他的家人、前下屬林鄭月娥、曾俊華、黃仁龍、朋友唐英年和范鴻齡等等，紛紛親撰求情信，懇求法官輕判，在求情信中窺伺出曾蔭權一生功過。

●出身寒微供養弟妹升學

根據曾蔭權二弟、前警務處處長曾蔭培的求情信指，他們的父親是前警官，連曾蔭權在內共育有6名子女，作為長子的曾蔭權，肩負家中領導角色，為弟妹作榜樣。雖然父親極希望為子女提供最好的教育，但卻未能負擔每名子女升讀大學的機會，身為長子的曾蔭權及次子曾蔭培在青少年後期外出工作，幫補家計，讓弟妹繼續升學；形成曾蔭權性格慷慨仗義，永遠先關懷他人利益後己，朋友滿天下，甚至部份來自小販、魚販等草根階層。

曾蔭權前上司、前政務司司長陳方安生在求情信指，她認識了曾蔭權超過50年，是一起共事同事和朋友，從未見他做任何不誠實事情。陳太形容，出身寒微的曾蔭權憑着個人努力及投入，更成為香港特區部門首長，亦是本港唯一名由財政司司長、升至政務司司長、行政長官之位。

●仕途一直扶搖直上

自1967年加入政府的曾蔭權，仕途一直扶搖直上，現在不少政府部門首長及司長都曾是他的下屬；曾蔭權最為人樂道時是用人唯才，於1981年在美國哈佛大學讀書時，更成功勸服同在哈佛讀書的前財務司司長曾俊華回港加入政府。

此外原來前律政司司長黃仁龍和曾蔭權原全不相識，但在2005年身為特首選舉法律選委會界別選民的黃仁龍，曾就法治問題和曾蔭權提出嚴厲質詢，卻在同年暑期，曾蔭權邀請黃仁龍出任律政司司長。黃仁龍指，在他擔任司長七年，曾蔭權尊重他的法律意見，從不拂意，因為曾蔭權說過，他在殖民地時代跟隨過數名港督，雖然頑固，但仍會聽取律政司意見。

●尊重下屬專業意見

黃仁龍表示，雖然他與曾不時在司法覆核及基本人權問題上有爭議，但曾認同政府有責任確保這些權利，並接納他的意見，政府行事要符合程序公平。他說，曾蔭權真誠相信司法獨立，時常向他強調，本港司法機構是香港驕傲和成功基石。

他又披露，在2011年剛果案及2010年通過政改方案上，曾蔭權顯示出無比勇氣，堅守信念。

不過在公務員圈子中，曾蔭權出名要求高，曾俊華在求情信特別提及，一涉及深切影響巿民大眾的政策，曾蔭權必特別上心，「我相信不少同事都會依然記得他那些午夜電郵及假日電話」。黃仁龍亦提及，曾蔭權曾就法律議題和他激辯，更曾見過在處理禽流感及豬流感，在巿民生命危在旦夕之時，曾蔭權不滿下屬以公務員態度回應，逼迫同事訂酒店房間，以最大人力物力，以免疾情爆發。

●性格剛直 喜怒於色

雖然曾蔭權對下屬要求高，但他下屬如黃仁龍稱曾蔭權是他好友，更在審訊時及判刑時兩度到庭支持曾蔭權；金管局行政總裁視曾「亦師亦友」；現任政制及內地事務局局長譚志源指，曾性格剛直，喜怒於色，從不掩飾，一方面這是他的缺點，另一方證明他不是一個深沉的人，多年來盡手提拔後輩，信任團隊，同事對他常尊敬。

前政務司司長林鄭月娥認為，曾蔭權是她公務生涯的榜樣，雖然要求高，但很照顧下屬；她憶述自己推動政改時，已退休的曾蔭權鼓勵她：「要對香港人有信心！」曾更將這句話寫在紙上，林鄭將他的親筆贈言保存至今。

曾蔭權除了在經濟上成就，亦於2010年成功落實政改方案，將立法會在地區及功能組別的選民達至340萬名，逐步推動普選的民主路程，連12名前民主黨立法會議員何俊仁、張文光等都讚揚，曾蔭權致力游說中央，接受「政改改良方案」，成功促使政改走前一小步。

另外民主黨創黨主席李柱銘亦指，雖然與曾蔭權有很多政治分歧，但能互相尊重，令香港不至於陷入政治兩極化。

(中時電子報)