菲爾普斯雙十 金酒險勝台銀

我要評比

SBL金酒今天靠菲爾普斯（Eugene Phelps）貢獻25分、14籃板的「雙十成績」，以92比91險勝台銀。

第14季超級籃球聯賽（SBL）例行賽進入最後一週賽事，金門酒廠與台灣銀行的比賽，今天在新北市的新莊體育館進行。

台銀已經確定無緣季後賽，金酒今天無論輸贏也確定在例行賽排名第6。

這場比賽開打後，兩隊打來沒有鬆懈，金酒菲爾普斯單節攻下7分，蕭順議、林力仁各攻下5分，台銀李恩（Liam McMorrow）單節拿下6分，余純安、成力煥、鄭鐵各拿5分，金酒以24比21小幅領先台銀3分。

次節台銀掌握籃板，在成力煥單節7分帶領下打出21比18攻勢，半場打完雙方以42比42戰成平手。

下半場比賽，兩隊都飆出高命中率，台銀兩分球14投7中，三分球5投2中，攻下24分；金酒更是兩分球10投6中，三分球8投5中，攻下33分，第3節打完金酒以75比66領先台銀。

末節金酒菲爾普斯攻下7分，台銀則靠鄭鐵8分帶領打出25比17攻勢，但金酒最後仍以92比91險勝台銀。

金酒今天有3人得分達兩位數，其中菲爾普斯有25分、14籃板的「雙十成績」，李秉鴻、簡偉儒分別拿下13分、10分，台銀則有4人得分破十，鄭鐵、成力煥、龍弘元分別攻下20分、19分、16分，李恩則有12分、16籃板的「雙十」成績。1060225

(中央社)