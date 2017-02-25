避免再挖損水管 中市暫停下水道工程
台中市水利局正在進行的污水下水道工程多次挖損自來水管造成停水，市府今天說，將全面檢視管線圖資正確性，全市10處污水下水道工程將暫停施工。
台中市東區20日發生污水下水道工程，因管線圖資不足導致誤損管線、被迫停水，台中市政府水利局長周廷彰今天前往北區博館三街及太平樹德路等工地視察，並要求自來水高程圖資未釐清前，目前10處污水下水道推進工程均暫時停止施工，待確認無自來水管線後再行復工，避免類似案件再度發生。
周廷彰表示，目前正進行污水下水道工程的地點，共有南屯區大業路、北區華中街、陝西路及華富街、西屯區重慶路、北屯區大連路、崇德路及旅順路、中區綠川西街、太平區樹德路等10個工區，已要求工程全面暫時停止施工，並請設計監造單位與將與自來水公司完成圖資確認後，再行進場施作。
水利局指出，也與自來水公司溝通，達成請自來水公司建立地理資訊系統資料庫，以提升工程圖說套繪準確性，並應依「台中市道路挖掘管理自治條例」，提供平面及斷面高程資料等兩點共識。
水利局表示，針對東區精武東路誤損事件，將委由第三公證單位土木技師公會鑑定，以釐清權責，後續將加強圖資掌握，避免事件再次發生。1060225
(中央社)
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