單親陸配房子漏水發霉 衡山行善團幫修繕

衡山行善團25日出動50名志工，到高雄市前鎮區幫單親新住民小慧修繕房子。（呂素麗攝）

衡山行善團25日出動50名志工，到高雄市前鎮區幫單親新住民小慧修繕房子，拆掉漏水的屋頂。（呂素麗攝）

衡山行善團25日出動50名志工，到高雄市前鎮區幫單親新住民小慧修繕房子，拆掉漏水的屋頂。（呂素麗攝）

衡山行善團團長詹勳宏25日與志工們一起幫單親新住民小慧修繕房子。（呂素麗攝）

衡山行善團25日到高雄市前鎮區幫單親新住民小慧修繕房子。（呂素麗攝）

單親陸配小慧（右）感謝高雄市前鎮區興化里長朱蘇來蔭（左）牽線，由衡山行善團協助修屋。（呂素麗攝）

今天起連續假期，衡山行善團志工25日犧牲假日，出動50名志工幫嫁到台灣的單親陸配「小慧」修繕房子，獨力撫養兒子的小慧感動的熱淚盈眶，她說，母子終於有個屬於自己的棲身之所。

44歲的小慧於17年從福建嫁來台灣，婚後才知道先生沒有正當職業且負債累累，情緒不好時還會暴力相向，在她想離婚放棄時，卻有了身孕，把孩子好好養大的心願支持著她一路走來；10年前先生因被通緝離家，她訴請離婚才結束婚姻關係。

小慧與前夫育有1子，兒子念國3，單親撫養兒子的她，最大心願是擁有一間安身的住所；在加工區上班的她，收入有限，但她省吃儉用存一些錢，在娘家資助下，花60萬元買下位於高雄市前鎮區、屋齡53年的17坪平房權利屋，地仍是市有地，每年付租金。

原本以為母子有個棲身之處，不料，去年颱風摧殘，老房子屋頂嚴重漏水、屋內發霉、破舊而無力整修，後來在當地興化里里長朱蘇來蔭的牽線下，獲衡山行善團的相助，一起出力幫小慧修繕房子。

團長詹勳宏說，出動的志工包括有木工、水電、鐵工等專長，將嚴重漏水的屋頂拆除，蓋鐵皮屋，木造裝潢改為防火矽酸鈣板，電線全部更新，預計兩天可以完成。

銓興營造廠總經理洪克倫也是衡山的志工，過去只捐款協助衡山行善團慈善音樂會，這次特地帶著妻子林靜嬅，和蝸牛登山社的好朋友共15人一起投入參與修繕；他說，以前工作上只動口，這次首次親自用雙手來做，比捐款還快樂，換個流汗的方式，登山伙伴都說：「感覺好棒！」

小慧也跟著衡山行善團志工，一起修復整理自己的家園，她說，很感謝衡山行善團，讓她跟孩子終於可以住進自己的家了！

(中時)